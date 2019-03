Ona 365 je predavateljica Sara Ahlin Doljak!

Sara Ahlin Doljak je letošnja ona 365. FOTO: Mavric Pivk

Za naziv so se potegovale še Sara Battelino, kirurginja, ki je v UKC Ljubljana z zapleteno operacijo petletni gluhi italijanski deklici povrnila sluh; Irena Fonda, podjetnica, rojena v družino, ki se je zapisala morju in ki uresničuje napredno idejo o slovenski ekološki ribogojnici; Jožica Ličen, ravnateljica Škofijske Karitas Koper, ki je od upokojitve srce in duša prostovoljstva na Primorskem; Irena Mihelj, prva slepa prevajalka iz norveškega jezika v Sloveniji, ki je prevedla norveško knjižno uspešnico Mrtvi tek; Bojana Pivk Križnar, učiteljica in humanistka, ki vidi več kot le tegobe lastnega vrtička in si upa odpotovati nekam, kjer ne ve, kaj jo čaka: Željka Platzer Papič, učiteljica in teologinja, ki je doživela veliko preobrazbo in odigrala pomembno vlogo pri gojenju pouka slovenščine v zamejstvu: Nada Rotovnik Kozjek, strokovnjakinja za klinično prehrano, ki se s svojim delom bojuje proti podhranjenosti in je zaslužna za uvedbo poučevanja klinične prehrane na medicinski fakulteti; Mojca Širok, novinarka, voditeljica, pisateljica, ki je lani izdala literarni prvenec Pogodba in zanj prejela knjižno nagrado modra ptica; Ilka Štuhec, alpska smučarka, dvakratna svetovna prvakinja v smuku, ki se je po hudi poškodbi uspešno vrnila in ki jo je življenje pred dnevi znova postavilo pred novo preizkušnjo; Valentina Turcu, vrhunska umetnica giba, baletna virtuozinja in koreografinja, ki je za svoja dela prejela številna priznanja, lani tudi nagrado Prešernovega sklada; in Gabrijela Zaharijaš, raziskovalka vesolja iz Centra za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici in članica mednarodne skupine, ki sodeluje pri raziskavah zunajgalaktične svetlobe ozadja s satelitom Fermi in katere izsledki so bili lani objavljeni v reviji Science.

LJUBLJANA – Okoli 450 uglednih gostov se je včeraj zvečer v Veliki dvorani Grand Hotela Union udeležilo slavnostne prireditve ob praznovanju 25-letnice izhajanja priloge Ona, ki vsa ta leta tankočutno in pogumno zastopa glas ženske v naši družbi in nas prebuja z zgodbami izjemnih in predanih posameznic.Letošnji naziv ona 365 za leto 2018 je po izboru žirije pripadel docentki dr., odvetnici in predavateljici na Evropski pravni fakulteti Nove univerze v Ljubljani in Novi Gorici, ki jo je multipla skleroza prikovala na invalidski voziček.Njen glas si zaradi pomembnih spoznanj, tako strokovnih kot življenjskih, zasluži, da ga slišimo vsi. Tudi zato, ker njen glas ne govori, namesto nje, ki pravi, da živi polno življenje in da je srečna, namreč govori Tobii, tehnološko pomagalo. »Ona nehote nastavi zrcalo: kdo smo in predvsem, kaj smo lahko. Kljub preizkušnjam, ki jih nalaga življenje, živi polno. Vsakokrat poudari, da je življenje veliko, zato ga spoštljivo časti. In da je družina vse. Ne skriva trpkih trenutkov in soočanj s sabo. A nekega dne je spoznala, da se je naučila vsega, le živeti ne,« je o zmagovalki povedala odgovorna urednica priloge Ona in revije OnaplusPoleg nje je na slavnostni oder stopil predsednik vlade, ušesa pa je z glasbenimi točkami ogrela legendarna pevka in ustvarjalka. Prireditev sta povezovalain, nominiranke pa je na svoj način predstavljal raper. V pogovornem delu so se dotaknili sobivanja žensk in moških, vloge žensk v družbi in opustitve razlikovanja po spolu, svoj vidik na tako pomembno temo pa so podali teolog, nekdanja poslovna direktorica pediatrične klinikein, zagovornica deprivilegiranih in direktorica človekoljubnega dobrodelnega društva Up Jesenice.»Vseh 12 izbrank oziroma Oninih žensk je izjemnih posameznic, ki so na svojih strokovnih področjih vrhunske, sicer pa zelo posebne, močne in odločne ženske. In zagotovo so častilke življenja: predane, zavzete in z jasnim ciljem, ne glede na to (ali pa prav zato), koliko preizkušenj jim je življenje namenilo. Pomembno je, da jih slišimo,« je še povedala Obolnarjeva.