Ogroženi vrelci: podtalnica ni bila onesnažena?

RADENCI – Uprava RS za zaščito in reševanje je danes ob 13.47 poročala, da je v Radencih, kjer izvira mineralna in izvirska voda blagovne znamke Tri srca in kjer jo tudi polnijo, prišlo do onesnaženja okolja.



Nekoliko pozneje je bilo znano, da je prišlo »le« do onesnaženja s kurilnim oljem v zbiralniku čistilne naprave.



Gasilci PGD Gornja Radgona so namestili lovilnike ter pivnike, s katerimi bodo odstranili nevarno snov.



Kot nam je povedal Zlatko Mir, direktor podjetja SIM, ki je lastnik in upravljavec čistilne naprave v Radencih, do onesnaženja podtalnice ali tekoče vode ni prišlo, ker je kurilno olje priteklo po kanalizaciji. Tam so potem posredovali njihovi sodelavci ter gasilci, ki so zadevo uredili. Dodal je tudi, da bo težko ali praktično nemogoče odkriti, od kod je priteklo kurilno olje, saj sta ves kraj in tudi širše območje povezana s čistilno napravo. Vsekakor pa je najverjetneje nekomu iz rezervoarja izteklo kurilno olje in ne gre za to, da bi ga kdo namerno »spustil« v kanalizacijo.