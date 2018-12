Ogreti na bele strmine

Na tečaj

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Marsikdo si brez smučanja ne zna predstavljati zime. FOTO: Guliver/Getty Images

Smučar je dolžan smučati s prilagojeno hitrostjo, da lahko reagira – spremeni smer ali ustavi, in tako prepreči trk ali lastni padec.

Pravila

Na smučišču ne pozabite na varnost sebe in drugih smučarjev. Zato je treba upoštevati mednarodna vedenjska pravila na smučiščih oziroma t. i. 10 FIS-pravil. Eno pomembnejših je, da je treba hitrost prilagoditi svojemu znanju, razmeram na smučišču in gostoti smučajočih. Nesreče se največkrat zgodijo, ker posamezniki precenjujejo svoje znanje. Slabo znanje, neizkušenost, slaba fizična pripravljenost, utrujenost in kakšen kozarec alkohola tveganje za poškodbe še povečajo.

Telesne priprave

Preberite 10 FIS-pravil, ki jih je upodobil Miki Muster. FOTO: policija.si

Za marsikoga ni lepšega kot se v lepem, sončnem vremenu spustiti po belih strminah in uživati v radostih tega zimskega športa. A na to se je treba dobro pripraviti. Najprej poskrbite za to, da bo vsa smučarska oprema, ki jo imate, brezhibna. Direktor Zavoda G-rega, prof. šp. vzg., dipl. org. športne rekreacije, pravi, da je najprej dobro pregledati smuči. Če so dlje stale v kleti, so lahko rjaste, dobro je namazati drsno ploskev in preveriti nastavitev smučarskih vezi. Opravila je najbolje prepustiti smučarskemu servisu, kjer bodo smuči pregledali, morebiti popravili in pripravili na novo smučarsko sezono.Enako naj starši storijo z otroškimi smučmi. Pust svetuje, naj pri nakupu novih ne igrajo glavne vloge barva in motivi na smučeh, ampak predvsem smučarsko znanje otroka in njegova velikost. Smuči so lahko predolge ali prekratke, kar lahko vpliva na kakovost smučanja. Ni nujno kupiti novih, za rabljenimi pogledamo na smučarskem sejmu. Lahko se odločite za najem, izposoja danes ni več tako draga.Pust staršem priporoča, naj otroke vpišejo na tečaj smučanja, saj se bodo tako najbolje seznanili s smučarskimi osnovami pa tudi nevarnostmi na smučiščih in bodo šport laže vzljubili oziroma se jim ne bo zameril. »Pri otrocih je najpomembnejši faktor zabava pri učenju smučanja. Če se ne bodo zabavali, ne bodo napredovali. Tako preprosto je to. Ničkolikokrat vidim starše, ki otroke silijo smučati in nimajo pedagoškega znanja niti potrpljenja za učenje,« pravi naš drugi sogovornik, prof. šp. vzg., učitelj in lastnik Šole smučanja Kekec. »Za boljšo motivacijo in prilagoditev na opremo svojemu malčku oblecite smučarsko opremo doma, v stanovanju, da se bo navadil nanjo že pred smučanjem. Naj malo hodi s smučarskimi čevlji in smučmi naokoli. Prilagoditev na opremo je prvi korak pri učenju smučanja,« svetuje Erbežnik in še, da otroci lahko smučajo sami šele takrat, ko znajo obvladovati hitrost. »Prej nikakor ne. Starši, ki imajo otroka samo na očeh, ne bodo mogli ničesar narediti za njegovo varnost, saj so predaleč. Najprej se mora naučiti varno zaustaviti in kontrolirati hitrost, šele nato gre lahko sam na primerne proge.«Tečaj naj obiščejo tudi tisti starejši, ki že več let niso stali na smučeh. Tako bodo osvežili smučarsko znanje. Tisti, ki se med letom bolj slabo rekreirate, se še pred prvimi vijugami na smučiščih dobro telesno pripravite. »Psihična in fizična utrujenost je velik dejavnik tveganja za poškodbe. Smučanje zaradi hladnega zraka še bolj utrudi kot nekateri drugi športi,« pravi Erbežnik in še, da če je posameznik športno aktiven vse leto, ne bi smelo biti težav, če zmerno dodaja smučarske ure in dni. »Zelo priporočljivo, če že ne obvezno, se je dobro ogreti pred vsakim začetkom smučanja. Zelo veliko poškodb se namreč zgodi ravno zaradi neustrezne ogretosti telesa. Če pa se smučar ne giblje prav veliko čez leto, mora pred prvim smučarskim dnem ojačati mišice trupa, predvsem hrbta, ter mišice nog. Najpomembnejši sta torej postopnost in ogretost telesa.« Ogrevalne vaje naj vsebujejo vaje za trup in noge, predvsem kolena. »Kroženja in zamahi z okončinami ter raztezne vaje in počepi bodo učinkoviti. V času sodobne tehnologije je tisoče specialnih programov za ogrevanje smučarjev na voljo na spletu, predvsem na kanalih, kot je youtube. Obstajajo tudi posebne aplikacije za ogrevanje smučarja. Z malo domišljije in raziskovalne žilice boste našli primerno stvar,« dodaja. »Velikokrat pozabimo na ustrezno hidracijo, torej na zadostno količino popite vode. Dehidriranost močno vpliva na zbranost in na fizično zmogljivost telesa. Zatorej pijte dovolj čaja in vode,« pravi Erbežnik.Ne gre pozabiti niti na drugo opremo, kot so smučarski čevlji, očala in čelada. Pa seveda topla oblačila. »Kombinezoni in oblačila so bolj stvar udobja in vsak za sebe ugotovi, kaj mu najbolj ustreza. Predvsem priporočam oblačenje po plasteh. Ne velja več, da ti bo dovolj toplo le, če oblečeš najdebelejšo bundo. Predvsem je pomembno obleči več primernih slojev plasti, od spodnjega perila prek termo dela pa do izolacijskega dela,« še svetuje Erbežnik.