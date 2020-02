Oglasil se je Kris: to so pokazali zadnji izvidi (VIDEO)

Iz ZDA se je oglasila družina, ki je lani združil vso Slovenijo. Kljub temu da konec januarja izvidi niso bili najboljši , so tokrat novice veliko spodbudnejše. »Moja kri se je izboljšala, naslednji teden imamo spet pregled in upamo da bo še boljša, da bomo lahko bližje odhodu domov, kar si vsi trije že nestrpno želimo,« je družina sporočila na facebooku, poleg pa pripela video, kjer mali Kris veselo ustvarja.Kris se je v začetku novembra podal na težko pričakovano zdravljenje v Los Angeles. Dan, ko je prejel 'čudežno' zolgensmo, je bil pravzaprav njegovo novo rojstvo. Rok, do katerega je bilo treba zbrati dobra dva milijona evrov, pa bi se iztekel prav 28. januarja, na njegov drugi rojstni dan.