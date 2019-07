Odžejali so se s kuklo

Obujanje spomina na kmečka opravila

Ljudje so se zavedali, da hrana sama kar tako ne pade na mizo.

Turistično društvo Cerkvenjak, ki ga že vrsto let vodi predsednik, vsako leto pripravi tekmovanje v košnji z ročno koso za ženske in moške. Gre za prireditev, ki je tudi letos kljub neznosni vročini privabila veliko obiskovalcev od blizu in daleč, prišli so celo predstavniki pobratenih društev Čebelarji iz Pesnice in KTD Proga 13 Ljubljana. Prireditev, ki je vsako leto v drugem kraju občine Cerkvenjak, je bila tokrat na Rajhovem travniku kmetijeinna Vanetini.Po končani košnji so pokazali grabljenje, postavljanje in trošenje plastov. Župan občine Cerkvenjak: »Vesel sem, da TD Cerkvenjak tako uspešno že 19. pripravlja prireditev, ki je sicer zadnja v okviru praznovanja 20. občinskega praznika.« Poslanecje bil navdušen, da organizatorji tako skrbijo za ohranjanje kmečkih običajev in opravil ob spravilu krme za živino. »Še posebno, ker je v teh krajih veliko travnikov, na katerih s stroji ni mogoče kositi, kosci pa pokosijo še tako strm breg. V preteklosti so se borili za vsako betvico živinske krme. Ljudje so se zavedali, da hrana sama kar tako ne pade na mizo.«Dogajanje so sklenili s prikazom strojev za košnjo in spravilo sena, ki jih je predstavilo podjetje Joco & Hojnik iz Maribora. Organizatorji so poskrbeli za pogostitev z domačimi ocvirkovkami in drugimi mesnimi dobrotami z žara, manjkala ni niti prleška gibanica. Zanimivo je, da so se kosice, kosci ter grabljice odžejali s kuklo, jabolčnikom, ki ga je iz jabolk starih jablan pridelal gospodar travnika, na katerem so kosili.