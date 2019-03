Odvetnici in ženi bivšega ministra Klemenčiča pol milijona od države

LJUBLJANA – Precej dobro so širši domači javnosti znani odvetniški podvigi Nine Zidar Klemenčič, žene Gorana Klemenčiča, ki je bil do prejšnje jeseni pravosodni minister. Obdobje moževega ministrskega mandata naj bi bilo donosno tudi za odvetnico Nino Zidar Klemenčič, ki je od septembra 2014 pa do oktobra lani (ko se je mož poslovil od stolčka) dobila kar 555.877,49 evra iz javnih sredstev oziroma poslov. Možno je, da je del teh sredstev sicer predstavljal denar, ki ga odvetniki za svoje stranke iz sodnih sporov dobivajo na račun, potem pa jim ga prenakažejo. A njenega odgovora nismo prejeli. ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: SN1 za enodnevni dostop do digitalnih Slovenskih novic (1 EUR) ali SN7 za tedenski dostop do digitalnih Slovenskih novic (4 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.