Odločeno: glavni šolski inšpektor bo letel še danes

LJUBLJANA – Vlada je na današnji seji na predlog ministra za izobraževanje, znanost in šport Jerneja Pikala po pričakovanju razrešila Tomaža Rozmana s položaja glavnega inšpektorja inšpektorata za šolstvo in šport, je prek twitterja sporočila vlada. Rozman zapušča položaj že z današnjim dnem.



Minister Pikalo je razrešitev Rozmana predlagal v torek, glavni povod pa je bilo nezadovoljstvo z njegovim delom. Kot je pojasnil v obrazložitvi predloga, to ni posledica posamične odločitve v posamičnem primeru, ampak je »tlelo dlje časa«. Napovedal je tudi sistemske spremembe. Pikalo je opozoril, da se je v zadnjem času zgodilo kar nekaj zadev, na katere sicer niso imeli vpliva, so pa načenjale ugled sistema vzgoje in izobraževanja. Tako bodo namesto Rozmana na čelo inšpektorata najprej s pooblastilom imenovali nekoga z ministrstva, v drugi fazi pa poiskali nekoga, ki bo uvedel sistemske spremembe. Pikalo: Predpise je treba racionalizirati Po ministrovih ugotovitvah so postopki predolgi in prezapleteni, treba je racionalizirati predpise in decentralizirati postopke. Tako se mu zdi simpatična tudi ideja o povezavi inšpektorata in zavoda za šolstvo. Dodal je še, da je treba racionalizirati predpise, postopke pa decentralizirati. Vizijo inšpektorata minister vidi v preoblikovanju tako, da inšpektorat ne bo zgolj prekrškovni organ, ampak tudi zunanje evalvatorsko telo, ki bi skrbelo za kakovost izobraževalnega procesa. Kot je pojasnil, si želi več podpore in svetovanja staršem, ravnateljem in učiteljem.



Pikalo, ki je sicer Rozmana sam predlagal na čelo inšpektorata v svojem prvem mandatu, je v torek tudi dejal, da se mu zdaj ta odločitev ne zdi več tako dobra.