Odletel, ker je udaril po prekupčevalcih s psi

Trump priznal, da se je zaljubil v moškega

WHEELING – Napisal mi je čudovita pisma, je predsednik ZDA Donald Trump razkril na zborovanju v Wheelingu v Zahodni Virginiji. »Bil sem neizprosen in on tudi. Pogajala sva se, nato sva se zaljubila. Napisal mi je čudovita pisma. Bila so super pisma. Zaljubila sva se,« je Trump povedal, kako se je zaljubil v severnokorejskega voditelja Kim Džong Una. Trump in Kim sta si še pred letom dni