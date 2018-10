Odgovorni v peklenskem vrtcu za seboj zabrisali sledi

Spletna stran vrtca ne deluje. FOTO: posnetek zaslona

LJUBLJANA – Mnogi dan po razkritju srhljivega početja, ki naj bi ga izvajala lastnica ljubljanskega zasebnega zavoda za varstvo otrok Kengurujčki, ne morejo verjeti, da se je to res zgodilo. Oglašajo se starši, ki so otroka nekoč že imeli vpisanega v vrtec, in vlagajo prijave na policijo. Podatka, koliko prijav je policija prejela, še nimamo.Lastnica zavoda je vse očitke za TV Slovenija zanikala, a v oči bode dejstvo, da je izbrisala spletno stran zavoda kot tudi facebook profil. Po podatkih, dostopnih na poslovnem portalu bizi.si, je zavod Kengurujčki registriran kot zavod za spodbujanje kreativne vzgoje, celostnega razvoja otrok ter otroškega varstva s sedežem na Igu. V register Ajpesa so ga vpisali leta 2009. Kot ustanovitelj je navedena, kot oseba, ki je pooblaščena za zastopanje, pa, ki naj bi bil po bizi.si tudi direktor.Poklicali smo na mobilno številko, ki se na starejših spletnih oglasih pojavlja kot kontaktna oseba za zasebno varstvo, a so nas odslovili z besedami: »Ne, hvala, nismo zainteresirani.«Zanimivo pa je, da so izbrisali tudi vse objave in vprašanja na forumu Vrtci in zasebno varstvo, ki je oglaševala prosta mesta v dotičnem vrtcu na portalu Med.Over.Net. Iz portala so nam odgovorili: »Ko je odjeknila afera, so nas na to temo opozorili nekateri uporabniki, ki so do nje očitno prišli preko Googla. Ker tema oglašuje storitev ponudnika, za katerega zdaj vemo, da ne obstaja več smo ocenili, da je smiselno temo izbrisati, saj te informacije nikomur ne koristijo. To smo tudi storili.«Inšpektorat za šolstvo in šport je o domnevnih nepravilnostih v zasebnem zavodu Kengurujčki v petek seznanila policija, ki je v preteklem tednu prejela prijavo nepravilnosti. Istega dne so na inšpektoratu tudi uvedli inšpekcijski postopek, ki zaradi zahtevnosti postopka še poteka.Kaj se je dogajalo v vrtcu, preberite v prispevku V ljubljanskem vrtcu zvezali 11-mesečno deklico in čez njo položili jogi?