Obupani starši: rubež zaradi vrtca?

Sredina marca: odločb še nimajo

Pred mesecem dni



Skupno število nerešenih vlog, ki so bile vložene v navedenem obdobju in o katerih CSD niso odločili v zakonsko določenem roku 60 dni, je na dan 12. 2. 2019:

– za pravico do otroškega dodatka 259,

– za pravico do subvencije vrtca 64.



Vir: MDDSZ ​



Centri odločajo o posameznikih po vrstnem redu prispelosti vloge

LJUBLJANA – Kot jara kača se vleče odločanje centrov za socialno delo o subvencioniranem plačilu vrtca ter otroških dodatkih. Čeprav so še lani novembra zatrjevali, da zamude ne bodo velike, so še danes nekateri starši brez odločb.Otroci so v novo šolsko leto vstopili septembra, skoraj v sredini marca pa odločitev še ni. Si predstavljate, da dobite položnico od vrtca za dva otroka v znesku skoraj 800 evrov? Tako se je zgodilo naši bralki, ki je pred dnevi dobila taki položnici z rokom plačila do 15. marca.»Kako naj to plačam? Ali me bodo prišli rubit? Kaj naj storim? Na centru za socialno delo so mi dejali, da bo kmalu odločeno. Ali so normalni?« se med drugim sprašuje. Nepredstavljiva stiska mamice in vse družine ...Ko smo pred slabim mesecem na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vprašali, koliko je še odprtih zadev, so nam sporočili, da se nerešene vloge rešujejo prioritetno.​In kaj naj stori obupana mamica? Ministrstvo odgovarja: »MDDSZ se zaveda resnosti problematike pri reševanju vlog strank, kjer je prišlo do nastalih zaostankov pri reševanju tudi zaradi projekta reorganizacije centrov za socialno delo, in se strankam opravičuje za nastale situacije. Tistim upravičencem, ki so na podlagi iztekajoče se odločbe imeli določen nižji odstotek za plačilo vrtca, se svetuje, da se s posameznim vrtcem dogovori za plačilo v enakem znesku do izdaje nove odločbe ter nato naredi poračun v skladu z novo odločbo.«Če plačate nov (poln znesek), vam bodo tega poračunali za nazaj, po prejemu odločbe oziroma v naslednjih mesecih.»Centri za socialno delo odločajo v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, pri čemer obravnavajo vloge po vrstnem redu, kot so na center prispele in kot so bile dodeljene posameznemu strokovnemu delavcu. Centri za socialno delo rešujejo nekatere vloge prioritetno, če gre za stranko, ki je materialno ogrožena (npr. denarno socialno pomoč),« so še sporočili z ministrstva.