Obrali tudi šipon Slovenskih novic

Približno 150 izbranih prijateljev vina se je udeležilo 3. VIP-trgatve vinarja Puklavec Family Wines. FOTO: Oste Bakal

Lansko trgatev skazilo vreme

Javno obnovili vinograd

Slovenski vinar leta 2018, Puklavec Family Wines, je pred slabimi petimi leti izvedel zgodovinski dogodek, ko je prvič javno obnovil vinograd z 31.000 trsi. Pri sajenju novega vinograda so sodelovali številni predstavniki podjetij in znani Slovenci, ki so pri največjem slovenskem vinarju posadili svoje vinske trte sorte šipon. V primerjavi z lansko trgatvijo, ki je tako rekoč ni bilo in je ostalo zgolj pri druženju, je bilo tokrat bistveno boljše.

Manjkala ni niti vinska kraljica Slovenije 2018 Katarina Pungarčič. FOTO: Oste Bakal

JERUZALEM – Slovenska narodna pesem pravi: »Sezidal sem si vinski hram tam gori, kjer vinograd ‘mam. Če kdo prijat’ljev ima čas, naj pride k meni v vas. To sladko vince pijemo na sred’ vinograda, z veseljem ga zaužijemo, k’ tak dobrega nam dá.« In tokrat se je kakšnih 150 izbranih prijateljev vina in poslovnih partnerjev družbePuklavec Family Wines odpravilo »tja na vas«, k več kot 300 let stari zidanici Malek v vinorodnih Jeruzalemskih goricah v Prlekiji, kjer je potekala 3. VIP-trgatev. Bil je nepozaben družabni dogodek, prava počastitev praznika, ko oživijo vinske trte, in pravi užitek sončne jesenske zgodbe s čudovitim razgledom in doživetjem najprej na terasah vinograda, nato pa na ploščadi, terasi in v kleti zidanice. Za sproščeno vzdušje in slikanje celovite jesenske zgodbe je na svoj hudomušni način poskrbel, ki je zapel nekaj lepih s svojim kvartetom. Gostitelji so pripravili kulinarično razvajanje v objemu vinogradov, za kar so poskrbeli gostinci iz mariborske Nane Catering. Glasbo so prispevali pristni prleški pevci Kogovski dečki in Ansambel Opoj, dame iz Aktiva kmečkih žena Kog pa so ponudile odlične domače sladice.Lanska trgatev ni bila popolna, saj so vremenske razmere poskrbele, da so morali zaposleni sami potrgati tudi sicer skromni pridelek VIP-vinograda, tokrat pa ... Naravnost prečudovit četrtek je med trte privabil številno pisano druščino ljubiteljev vrhunskega vina, ne le iz Slovenije, temveč tudi iz Hrvaške, Velike Britanije, Poljske. Pravzaprav so jih privabili družinain zaposleni pri največjem slovenskem vinarju Puklavec Family Wines, ki obdelujejo vinograde, kjer sta dobra dva milijona trsov, torej za vsakega slovenskega državljana eden. Tokrat so medse povabili predvsem poslovne partnerje in prijatelje, ki so pred štirimi leti zasadili svoj vinograd, med njimi je tudi deset trsov Slovenskih novic, ki so že ob svoji tretji trgatvi pridelale odličen šipon. Pravzaprav so vsi trsi »vašega vinograda«, glede na mladost, ponudili izjemen pridelek. Natrgano grozdje, približno dve toni ga je bilo, so prleški vinogradniki stisnili in ga bodo do prihodnje pomladi šolali, nato pa ga bodo »lastniki« tudi poskusili.