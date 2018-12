Občina razpisala predčasne volitve: znan je datum

ZAVRČ – Občina Zavrč je le mesec dni po lokalnih volitvah že razpisala nadomestne volitve za člana občinskega sveta, ki bodo 3. marca. Vzrok zanje je izvolitev Slavka Pravdiča za župana, ki pa je bil na listi SDS in NSi izvoljen tudi v občinski svet. V Zavrču namreč svetnike volijo po večinskem sistemu, zato so v tem primeru potrebne nadomestne volitve. Pravdič je kot kandidat NSi na županskih volitvah zmagal že v prvem krogu, ko je prejel skoraj 58,5 odstotka glasov in bil boljši od neodvisnega kandidata Roberta Vuzema in nekdanjega podžupana Janka Lorbka iz vrst SLS.



Medtem ko je na županskih volitvah prejel 444 glasov, je bil največjega zaupanja deležen tudi na volitvah za občinski svet, na katerih je prejel 515 glasov. V sedemčlanski občinski svet so se uvrstili trije svetniki s skupne liste SDS in NSi, en kandidat SLS in trije neodvisni kandidati. Pravdič, ki bo župansko funkcijo opravljal nepoklicno, se je moral mandatu občinskega svetnika odpovedati, ostala šesterica pa je na ustanovni seji potrdila svoje mandate in sprejela ugotovitveni sklep o prenehanju njegovega mandata občinskega svetnika.



Kot je za Štajerski tednik pojasnil predsednik občinske volilne komisije Metod Grah, se zaradi večinskega volilnega sistema v občinski svet me more uvrstiti naslednji, torej osmi občinski svetnik na listi kandidatov, saj se po tem sistemu voli posameznike. To bi bilo po njegovem mogoče samo v proporcionalnem volilnem sistemu, kjer glasove dobijo liste.

Da bodo zaradi večinskega sistema potrebne nadomestne volitve.



"Do izvolitve novega člana bo občinski svet deloval v okrnjeni sestavi, vendar bo, če je na konstitutivni seji bilo potrjena več kot polovica članov, lahko polno veljavno sprejemal odločitve," so pojasnili. Občinska volilna komisija v Zavrču, kjer je sicer približno 1300 volilnih upravičencev, je tako že objavila rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve v občinski svet. Kandidature je mogoče vložiti do 31. januarja prihodnje leto do 19. ure.