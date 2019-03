Nujno branje: Slovenski otroci bodo le tako preživeli pust

Napihljivi baloni so nevarni za otroke do 8. leta starosti.

Otroku odsvetujemo nošenje čevljev, ki so mu preveliki ali imajo visoke pete.

LJUBLJANA – Pustno rajanje je v polnem teku, in da se pustno rajanje ne bi končalo v solzah, so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pripravili nekaj varnostnih pravil, ki bodo zmanjšala verjetnost različnih poškodb.Pust brez krofov seveda ni pust. Ampak, kot pravijo priporočila stroke, otrokom na pustovanju dovolimo jesti le tiste, ki so originalno zapakirani in imajo veljaven rok trajanja ali so jih spekli doma ljudje, ki jih dobro poznamo. Otroci naj podarjene sladkarije pojedo postopno in v zmernih količinah v naslednjih dneh ali tednih. Majhni otroci naj ne jedo trdih bombonov ali žvečijo žvečilk, ker se z njimi lahko zadušijo.Še posebej pozorni naj bodo starši pri izbiri pustnega kostuma, poudarjajo pri NIJZ, kajti treba je izbrati kostum svetle barve in nanj našiti odsevne trakove, ki odbijajo svetlobo, da bo dobro viden tudi v mraku.Preverite tudi oznako, da je kostum izdelan iz negorljivih ali počasi gorljivih tkanin. In »da bi preprečili padce, otroku odsvetujemo nošenje čevljev, ki so mu preveliki ali imajo visoke pete, kostum pa naj bo primerno dolg, da se otrok vanj ne spotika«.Ob tem moramo poskrbeti, da pokrivalo, lasulja in brada ne prekrivajo otrokovih oči, nosa ali ust. V maski otrok pogosto težko diha in slabo vidi. Boljše je, da mu obraz poslikamo z ličili in barvami, ki so primerne za poslikavo obraza, na glavo pa mu nadenemo klobuk. Nekaj dni pred pustovanjem na manjši površini kože še preverite, da otrok na barve ni alergičen. Pustni rekviziti, npr. meči, sablje, puščice, naj bodo kratki in naj imajo konice iz mehkega materiala (ali na konicah vakuumske kapice), da ne povzročijo poškodb.Napihljivi baloni so nevarni za otroke do 8. leta starosti. Otroci se lahko zadušijo z nenapihnjenim balonom ali z delci balona, če ta poči. Zato starši ne dovolite, da bi otroci sami napihovali balone ali se igrali z nenapihnjenimi baloni. Balone uporabljajte izključno za dekoracijo.