Novodobno suženjstvo: ko je ščepec trave vrednejši od življenja  

Bojan nam je razkril, zakaj je v resnici zapustil Kmetijo

V zadnji oddaji Kmetije so tekmovalci in gledalci ostali brez besed. Odpadniki so se končno lahko odpravili na posestvo, a je zanje kmalu sledila hladna prha. Izvedeli so, da na posestvu ne bodo ostali vsi, temveč se bosta morala dva za svoj obstanek boriti v areni – in to ne drug proti drugemu, temveč proti ženskama, ki sta v areno prišli s posestva, Tanji in Damjani.