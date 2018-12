Ustavni sodniki razveljavili del zakona o zdravstveni dejavnosti

LJUBLJANA – Ustavno sodišče je razveljavilo del zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ureja presežke prihodkov nad odhodki za gospodarske družbe in zasebne zdravnike, ki so izvajalci zdravstvene dejavnosti v okviru javne zdravstvene službe. Pobudnik za oceno ustavnosti več členov zakona je bilo Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.



Del 3. člena zakona, ki ga je obravnavalo ustavno sodišče, določa, da izvajalci zdravstvene dejavnosti opravljajo zdravstvene storitve kot negospodarske storitve splošnega pomena na nepridobiten način. Potemtakem se presežek prihodkov nad odhodki porabi za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti.



Ustavno sodišče je ob sprejemu pobude združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov za oceno ustavnosti delov zakona navedlo, da te določbe omejujejo vsakega koncesionarja in neposredno posegajo v pravni položaj pobudnikov. Prav tako je ustavno sodišče na pobudo združenja ocenjevalo ustavnost delov 42. člena zakona, ki opredeljujejo podeljevanje koncesij in določajo, da koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Ustavni sodniki so soglasno sprejeli odločitev, da omenjene določbe niso v neskladju z ustavo.



Ministrstvo za zdravje bo odločbo ustavnega sodišča komentiralo, ko jo bodo prejeli in proučili, so zapisali v prvem odzivu.