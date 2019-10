Nova vlada ali nove volitve? Šarec o skrhanem odnosu z Levico

V tej vladi več strank, ki jih je težko uskladiti

Je bilo Jelinčiču kaj obljubljeno?

Levica ni del vlade

LJUBLJANA – Premierje danes ob robu predstavitve proračuna v DZ komentiral aktualno dogajanje v koaliciji in odnos z Levico. Spomnil je, da je v vladi pet strank in se je težko uskladiti. Ponovno se je odzval tudi na poziv predsednika DZ in prvaka SDna facebooku, naj se koalicija sestane z Levico in se pogovori o odprtih vprašanjih. Premier je dejal, da si pridržuje pravico, da sklicuje takšne sestanke, če je treba, »ampak v nekih realnih okvirjih in ne, da je najprej vse v medijih, potem pa smo pozvani k umirjanju. Mi smo popolnoma umirjeni.«Navedel je tudi, da imajo znotraj koalicije še kakšne težave, ki jih morajo rešiti, šele potem se bodo lahko pogovarjali o Levici in zunajvladnih podporah.Po njegovih besedah se mora tudi Levica zavedati, da je v tej vladi več strank, ki jih je težko uskladiti. »Nas je veliko in potrebni so kompromisi. Če je pripravljenost za te kompromise, potem smo veseli, če pa te pripravljenosti ni, potem sem pa že v nedeljo nakazal, kakšne so opcije,« Šarec je namignil tudi na možnost druge vlade, ne pa na možnost predčasnih volitev, za katere meni, da si jih stranke ne želijo.Na vprašanje, ali smo bližje rekonstrukciji vlade, novi vladi ali novim volitvam, pa je danes odgovoril le, da je to 'konec začetka'. Omenil je tudi dopolnilo, ki ga je vložil Desus glede izrednega usklajevanja pokojnin, kljub temu da se je koalicija dogovorila, da na proračun in spremljevalne dokumente ne bodo vlagali dopolnil. Če je predsednica SABstopila korak nazaj in ni vložila dopolnila, potem bi Šarec enako pričakoval tudi od Desusa. »Začnimo že delati na tem, da bo kaj narejenega, ne pa ves čas z nekimi dopolnili.«Ob tem Šarec še vedno ne razkriva, ali bo na sprejem proračuna vezal zaupnico. Je pa podpora proračunu načeloma zagotovljena. Podporne glasove poslancev SNS je minuli teden napovedal predsednik SNS. Na vprašanje, kaj je Jelinčiču obljubil v zameno za podporo, premier odgovarja, da nič. Spomnil je, da je Jelinčič sam povedal, da ima dovolj teh prerekanj, da proračun mora biti sprejet, če hočemo, da država funkcionira.V torek se bo premier sestal tudi s socialnimi partnerji. Ponovil je, da jim bo povedal, da Levica ni del vlade in da za njeno ravnanje sam ne more biti odgovoren. »To je dejstvo, nisem ne predsednik Levice niti član Levice, je pa kakšen sindikalist član Levice, tako da je situacija pač jasna,« je navrgel. Predvsem delodajalce pa tudi sindikate je namreč razjezilo vlaganje zakonov v parlamentarni postopek mimo ekonomsko-socialnega sveta, predlagateljica ključnih pa je bila Levica.