Nova številka zbranih sredstev za Krisa vas bo navdušila

LJUBLJANA – Društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki je sporočilo, da je Slovenija za 19-mesečnegazbrala že skoraj dva milijona evrov, približno toliko kot nas je Slovencev. Kris za zdravilo, ki ga bo dobil v ZDA, potrebuje 2,3 milijona evrov.Kris ima spinalno mišično atrofijo, najkasneje do svojega drugega rojstnega dne, ki ga bo praznoval 28. januarja naslednje leto, pa potrebuje odmerek zdravila zolgensma, ki pa v Evropi še ni odobreno, zato bi ga prejel v ZDA.Preberite še:Pomoč za Krisa zbirajo tudi v Skladu Viljema Julijana , kjer licitirajo dres nogometaša. Moči so v soboto združili tudi v Žirovnici (natančneje v Završnici), kjer so organizirali program tako za otroke kot odrasle ter s prodajo čokoburgerjev in pijače vipi ter prispevki obiskovalcev zbrali 1264,89 evra. Zgodba o Krisu je segla tudi onstran Atlantika in ganila predvsem tam živeče Slovence. Tako so zbiranje sredstev za Krisa organizirali kanadski Slovenci