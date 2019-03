Norišnica na avtocesti: kolona dolga kar 21 km

Druga nesreča kmalu za prvo



Zaradi firbcev se je kolona daljšala



21-kilometrska kolona še ob 20.30

BREZOVICA – Okoli 16. so bili ljubljanski policisti obveščeni o prometni nesreči na primorski avtocesti pred izvozom Brezovica (v smeri proti Ljubljani), o čemer smo že poročali. Nesrečo je povzročila voznica zaradi prehitre vožnje, udeleženi pa sta bili še dve osebni vozili. V nesreči sta povzročiteljica in potnica v vozilu enega od udeležencev utrpeli lažje poškodbe. Nastalo je za okoli 12.500 evrov materialne škode.Ob 16.50 so bili policisti obveščeni še o eni prometni nesreči na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Tovornjakar (državljan Madžarske) je ob 16.45 vozil dafa s pripetim priklopnim vozilom (znamke Krone) po desnem prometnem pasu avtoceste A1 (odsek 652 iz smeri Vrhnike proti Brezovici). Zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji (kršitev določil 44. člena ZPrCP) je s sprednjo stranjo vozila trčil v zadnjo stran priklopnega vozila (znamke Scwarzmüller) državljana Srbije, ki je pred njim prav tako vozil dafa in je bil v fazi ustavljanja. Tovorno vozilo je odbilo naprej v zadnjo stran priklopnega vozila (znamke Schmitz) državljana BiH, ki je vozil pred njim tovorno vozilo Man.V prometni nesreči sta se povzročitelj nesreče in državljan Srbije lažje poškodovala in bila z reševalnim vozilom odpeljana na UKC Ljubljana. Povzročitelju bo po končani preiskavi prometne nesreče zaradi kršitve 44. člena ZPrCP, izrečena mandatna kazen, so sporočili iz PU Ljubljana.Zaradi obeh nesreč je bil na navedenem cestnem odseku promet zaprt. Nastala je daljša kolona, obvoz pa je potekal po vzporedni regionalni cesti. V času popoldanske konice je nastajal zastoj na primorski avtocesti tudi v smeri proti Kopru, predvsem zaradi voznikov, ki so upočasnjevali promet zaradi ogledovanja opisanih nesreč. Trenutno na avtocesti še vedno poteka odstranjevanje posledic druge prometne nesreče (odstranjevanje poškodovanih tovornih vozil, pretovarjanje tovora ...).Na avtocesti iz Kopra proti Ljubljani, med počivališčem Lom in priključkom Brezovica v smeri Ljubljane, je bila kolona še nekaj ur po nesreči dolga 21 kilometrov. Prometnoinformacijski center piše o zamudi skoraj dveh ur za voznike, ki so na tej cesti.