Zaposleni Adrie na lastno pest in brez plačila po odbojkarje v Pariz

LJUBLJANA – V uredništvu smo prejeli obvestilo ponosnih zaposlenih Adrie. Nocoj bodo poskrbeli brez plačila, da se bodo naši odbojkarji varno vrnili domov.



Takole pravijo in vabijo, da se jim sredi noči pridružite na Brniku:



»Posadka Adrie Airways bo izvedla čarterski let z letalom CRJ900 v Pariz CDG in pripeljala naše športnike nazaj v Ljubljano. V vednost sporočamo, da bodo zaposleni to izvedli brezplačno, stroške povratnega poleta krije potovalna agencija Palma. Če boste lahko prisotni na letališču ob povratku v poznih urah (pričakovan prihod okoli 1.30 zjutraj), bi bilo super.«

Odbojkarji že ponoči doma

Ljubitelji odbojke in slovenskega športa bodo lahko v ponedeljek pozdravili odbojkarje. Na Kongresnem trgu se jim bosta pridružila tudi kolesarska asa Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki sta blestela na nedavni Vuelti. Ljubitelji športa bodo na svoj račun prišli ob 17. uri v središču Ljubljane na Kongresnem trgu, ko bo na sporedu veliki sprejem za odbojkarje.