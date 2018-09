Nočno neurje jim ni pustilo spati, jutri nas čaka še temperaturni šok

LJUBLJANA – Močno deževje, ki je že ponoči zajelo Slovenijo, je ponekod povzročilo precej težav. Zaradi obilnih padavin je poplavljalo v Trbovljah, Zgornjih Pirničah, Ljubljani, v naselju Podplešivica, Domžalah, Škofji Loki. Na Polzeli je meteorna voda na cesto nanosila kamenje in skale, svoje pa je dodal še močan veter, ki je v Celju je razkril streho, v Ločah pa je na cesto podrlo drevo.



Zaradi močnih sunkov severnega vetra so pri agenciji za okolje že v nedeljo zjutraj izdali opozorilo.



Padavine, ki so nas pospremile v ponedeljkovo jutro, naj bi ponehale zgodaj dopoldne. Zapihal bo okrepljen severni veter, sredi dneva naj bi se zjasnilo, popoldne pa naj bi bilo že povsod po večini sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19 stopinj.



Če danes zjutraj še nismo potrebovali zimske oprave, pa tega ne moremo trditi za torkovo jutro. Za jutri so namreč napovedane jutranje temperature od 1 do 6 stopinj, najvišje dnevne od 12 do 17, na Primorskem do 20 °C.



http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/warning/graphic/warning_hp-sr_si-sea_latest.jpg