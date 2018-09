Noben dedec ne prenaša čilija tako kot Vesna

Mahnjeni na čili so očitno tudi Savinjčani. FOTO: Mojca Marot

Tekma za hudičev kotel

Marko Plevčak, domačin in član zmagovalne ekipe, je skrbno rezal in sekljal paprike. FOTO: Mojca Marot

Zmagovalka Vesna Andrejc, ob njej organizator festivala Matic Vizjak FOTO: Foto Klub Šmarje Pri Jelšah

Ekipa 2Hot4u med kuhanjem FOTO: Mojca Marot

9 tekmecev je premagala Vesna Andrejc.

Deset korajžnih, med njimi je bila le ena korajžna, se je udeležilo tekmovanja za zlati habanero, kjer so pokusili deset vrst čilijev, od najmanj do najbolj pikantnih. FOTO: Foto Klub Šmarje Pri Jelšah

Čili sprošča hormon sreče

Vroče in pekoče je bilo že četrto leto v Šmarju pri Jelšah, kjer je Društvo ljubiteljev čilija Slovenije pripravilo pravi Čili festival. Kot je dejal glavni organizator festivala in najbolj inovativni slovenski kmet, ki čilije, od blagih do pekočih, prideluje sam, si pred štirimi leti niti v sanjah ni mislil, da bo festivalsko dogajanje preraslo v enega največjih kulinaričnih dogodkov na Kozjanskem.»Ne razmišljamo o tem, da čili samo peče, pač pa da je tudi dober in zdrav, a seveda le, če ga znamo v kulinariki pravilno uporabiti,« meni Vizjak.Ponudnikov čilija, predvsem omak in drugih živil, ki se jim dodatek čilija zelo poda, denimo sir, pa razne paštete, klobase, da o marmeladah, medu, vinu in pivu ne govorimo, pa je vsako leto več in letos vseh niti sprejeti niso mogli. Sicer pa se je v Šmarju dogajalo ves dan, saj so dopoldne pripravili tretje državno prvenstvo za hudičev kotel.Pet ekip je kuhalo čili z mesom (chili con carne), sicer tradicionalno mehiško jed, ki je pri nas precej bolj blagega okusa kot v izvorni državi, a je kljub temu zelo priljubljena. Predvsem med čililjubci, ki jih je tudi pri nas očitno vse več. Kuhanja so se lotili domačini iz Šmarja,in, ki so si nadeli ime Teksaški sushiji in na koncu pometli s konkurenco.Marko je ves čas rezal in sekljal čilije, preostali so jih dodajali postopoma, šele na koncu so v kotel dali fižol, ki seveda ne sme manjkati. »Osnova pa je goveje meso, nato čebula, paprika … mi smo na koncu dodali tudi temno pivo,« nam je razkril njihov kuharski mojster.Že vsa leta prihaja v Šmarje tudi ekipa iz Šolskega centra Šentjur, kjer čilije gojijo na šolskem vrtu. »Lani smo uporabili mleto meso, letos pa meso v kosih, ker se veliko bolje kuha in da bolj poln okus,« nam je zaupal kuharski mojster. Iz Savinjske doline so prišli člani ekipe Mahnjeni na čili, iz Šmarja, Grobelnega in Šentjurja pa so čili z mesom kuhali člani ekipe 2Hot4u.»Trije ta hudi čiliji ne bodo manjkali,« je dejal, še preden je bila jed nared, da jo pokusi tudi komisija, v kateri so bili letos sami ugledni kuharski mojstri in ena mojstrica. Zagotovo največja avtoriteta med njimi je bil, predsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije.»Na različnih kuharskih tekmovanjih po vsem svetu se kuhanja v kotličkih lotevajo na podoben način, jedi pa se seveda razlikujejo. Pri čilijevih da piko na i pikantnost, a ni dobro, če preveč peče, saj se tako prvinski okus jedi izgubi,« nam pove Vozelj.Največ zanimanja obiskovalcev pa je znova pritegnilo 4. državno prvenstvo za zlati habanero, kjer sodelujejo tisti najbolj vzdržljivi, ki jim uspe pojesti tudi najbolj pekoče čilije. Pri nas naj bi bila najbolj pekoča sorta carolina reaper. Letos se je tekmovanja udeležilo 10 kandidatov, med moškimi predstavniki pa je bila le ena ženska, in siceriz Šoštanja.In prav ta je znova, že tretje leto zapored, ugnala konkurenco in postala oziroma ostala še naprej kraljica čilija. Pojedla je vse najbolj pekoče sorte čilijev, ki so jih organizatorji pripravili, pri tem pa imela pol manj težav kot njeni sotekmovalci, ki so se po zaužitju tretjega, četrtega in še bolj petega čilija vse bolj potili in solzili. Sicer pa so čiliji superživilo, ki v nas sproščajo hormon sreče, običajni feferoni pa vsebujejo od nekaj sto do nekaj tisoč skovilov.