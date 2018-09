Niso ji dali upanja, a šestletna Kim je premagala raka

Niso ji dali upanja, a Kim, ki je rojstne dneve večinoma praznovala v bolnišnici, je premagala raka. FOTO: Osebni arhiv

Časi, ko je Kim s starši obiskovala le bolnišnice, so mimo. FOTO: Osebni arhiv

Sestrica Gali je šla po dveh letih izolacije v vrtec, Kim prvič v šolo. FOTO: Osebni arhiv

10.

novembra bo dopolnila sedem let.

Kim je prebolela nevroblastom, rak primarnega živčnega sistema, ki so ga zdravniki odkrili v zadnjem stadiju.

KOPER –, ki bo 10. novembra praznovala sedmi rojstni dan, je dobila še eno bitko – v ponedeljek je sedla v klop prvega razreda koprske osnovne šole Antona Ukmarja. Deklica, za katero ste bralci in bralke Slovenskih novic pred letom dni prek Krambergerjevega sklada zbrali 1100 evrov pomoči, je premagala raka v zadnjem stadiju, postala šolarka, njena sestricapa gre v vrtec. Po dveh letih izolacije, ko ni smela iz stanovanja, petletna Gali pa ne v vrtec, da ne bi okužila sestrice, saj bi bila zanjo lahko že vsaka nedolžna okužba usodna, življenje družine Štenkler Lebar dobiva lepše barve.Kim je prebolela nevroblastom, rak primarnega živčnega sistema, ki so ga zdravniki odkrili v zadnjem stadiju. Morala je skozi sedem ciklov kemoterapij, po njih so se ji sesedla pljuča, imela je več obsevanj, presadili so ji kostni mozeg in matične celice ter odstranili tumor iz prsnega koša.Prejemala je imunoterapije, in čeprav so ji zdravniki že pri treh letih napovedali le še kakšnih 15 dni življenja in le 50 odstotkov možnosti za ozdravitev, so se napovedi na srečo izkazale za napačne. Zadnja magnetna resonanca je pokazala, da rak miruje.Deklica, ki je večino svojega življenja preživela po bolnišnicah in bila zaradi sesedenih pljuč dve leti tako rekoč zaprta v stanovanje, je danes polna energije, počuti se dobro in se neskončno veseli šole, sta nam povedala njen 42-letni očein leto starejša mamaKim je morala ponoviti vsa cepljenja od rojstva, ker jih je izničila kemoterapija, čakata jo le še dva odmerka cepiva proti hepatitisu.Časi, ko so obiskovali samo bolnišnice in zdravnike, ko se s prijatelji in družino niso smeli družiti, sprejemati obiskov ali oditi na otroško igrišče, se med štirimi stenami zamotili s sestavljankami, barvanjem, družabnimi igrami, gledanjem risank, so zdaj preteklost.»PICC-line ali kateter, ki ga ima pod kožo, bo preventivno ostal verjetno še več let. Zaradi tega ne sme plavati v morju, še manj v bazenu. Vid ima Kim malce slabši, zdravniki napovedujejo verjetne težave s sluhom, a midva sva na najino deklico, ki se je borila kot levinja, izjemno ponosna,« povesta oče in mati.