Nikamor brez odsevnikov

LJUBLJANA – Jeseni in pozimi so dnevi krajši, vidljivost slabša, ceste pa so spolzke, zato je pomembno, da pešci z uporabo odsevnikov poskrbijo za svojo vidnost, vozniki pa zmanjšajo in prilagodijo hitrost vožnje v naseljih ter pešcem vedno odstopijo prednost, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa (AVP).V najbolj ogroženo skupino pešcev spadajo predvsem starejši, na eni strani zaradi pešajočih psihofizičnih sposobnosti, pogosto pa tudi zaradi slabše opaznosti, saj so največkrat temno oblečeni. V zadnjih petih letih se je v starostni kategoriji nad 65 let smrtno ponesrečilo 41 oseb, kar je polovica vseh smrtnih žrtev med pešci.»Z vidika pešcev je izjemnega pomena, da se zavedajo svoje ranljivosti in ravnajo po prometnih predpisih – pri hoji uporabljajo pločnike ter cesto prečkajo na označenih prehodih za pešce, kjer ni pločnikov, pa hodijo ob levem robu, da prej opazijo nasproti vozeča vozila. V temi in ob slabši vidljivosti je tudi nujna uporaba odsevnih teles in svetlejših oblačil,« jim na srce polagajo pri AVP.Vozniki morajo na drugi strani upoštevati omejitve hitrosti ter na prehodih vedno ustaviti pešcem oziroma jim z jasno kretnjo nakazati varno prečkanje. Agencija v prihodnjem letu načrtuje opazovanje vedenja voznikov na prehodih za pešce, glede na rezultate pa bo pripravila ustrezne ukrepe.V sklopu nacionalne preventivne akcije za večjo varnost pešcev bo AVP 110 lokalnim skupnostim zagotovila več kot 15.000 odsevnih teles, ki jih bodo razdelili občanom v sklopu terenskih akcij. Poleg tega bo AVP policijskim enotam po vsej Sloveniji, ki bodo izvajale poostren nadzor tudi nad uporabo odsevnih teles, zagotovila 3500 odsevnih trakov in kresničk, da jih bodo razdelili pešcem in kolesarjem, za katere bodo ugotovili, da jih v temi ali ob slabši vidljivosti niso uporabljali. S tem želi agencija dvigati zavedanje o nujnosti uporabe odsevnih teles in nemudoma prispevati k povečanju varnosti pešcev in kolesarjev v prometu.