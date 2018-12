Nič več ne bo, kot je bilo: po novem letu bodo plačljive

LJUBLJANA – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je sporočilo, da bodo od 1. januarja 2019 dalje vse plastične nosilne vrečke obvezno plačljive. Izjema od tega pravila bo veljala le za zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so potrošnikom na voljo za nepredpakirana sveža živila (sadje, zelenjava in delikatesa). Ali bo to izjemo uveljavljal ali ne, se bo odločil vsak distributer (maloprodajalne) sam. Na ministrstvu poudarjajo, da ne gre za prepoved same prodaje, ampak za prepoved brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk.



V evropski direktivi (2015/720/EU) je določeno, da od 1. januarja 2019 dalje plastične nosilne vrečke potrošnikom ne smejo biti več na voljo brezplačno. Vsaka država članica EU pa se lahko odloči, da bo od te prepovedi izvzela zelo lahke plastične nosilne vrečke (z debelino stene 14 mikrometrov ali manj), ki so na voljo potrošnikom kot primarna embalaža za sveža nepredpakirana živila. Skupaj morata biti izpolnjena oba pogoja (debelina stene in namen uporabe), sicer mora distributer plastično nosilno vrečko potrošniku zaračunati. Vsak distributer se sam odloči, ali bo ohranil brezplačne lahke plastične nosilne vrečke, ki so njegovim potrošnikom na voljo za sveža nepredpakirana živila. V uredbi namreč ni zahteve, da morajo biti takšne vrečke brezplačne, uredba to zgolj dopušča.



Direktiva določa zgolj cilj zmanjšanja potrošnje plastičnih nosilnih vrečk, ukrepi za dosego tega cilja pa so v pristojnosti držav članic EU.