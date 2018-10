Nič ne bo: globalna znamka razočarana nad Slovenijo

LJUBLJANA – Slovenija očitno ostaja brez znane mobilne platforme za prevoze. Kot poroča Delo, so v Uberju ustavili vse načrte za Slovenijo.



Uber zdaj deluje v vseh sosednjih državah, z izjemo Madžarske, ki ga zavrača. Razočarani so, da se v Sloveniji nič ne premakne, saj bi lahko ta zaradi majhnosti in fleksibilnosti pa tudi razpršene poselitve postala vzorčni primer za svet. Če bi o digitalizaciji poslušali zgolj voditelje, bi bila Slovenija najmanj Singapur, so pikri v Uberju in dodajajo, da so težave tako pri Airbnb kot Uberju in drugih digitalnih rešitvah delitvenega gospodarstva, piše Delo.



Vlada je sicer že leta 2016 obljubljala nove korake v zvezi z zakonodajo, ki za zdaj ne omogoča sistema Uber, vendar pa se do zdaj ni spremenilo nič. Uber med drugim že deluje na Hrvaškem in menda beleži zelo uspešno sezono. Naši južni sosedje so namreč sprejeli eno najbolj naprednih zakonodaj, Uber pa se je izkazal za dobro dopolnilo pri prevozih turistov.



Prihodu Uberja pri nas sicer močno nasprotujejo taksisti, podpirata jih tudi obrtna in gospodarska zbornica. Slovenija bi morala posodobiti zakonodajo na področju prevozov, vendar pa so pri Uberju dosedanje predloge sprememb zakona označili za nezadostne.