Ni zmogel več s Karlom Erjavcem, zato je odstopil

Tomaž Gantar. FOTO: Jože Suhadolnik

LJUBLJANA – Nekdanji minister za zdravjeje septembra na seji izvršnega odbora in sveta Desusa odstopil s funkcije podpredsednika stranke. Kot je danes povedal za STA, se v večji meri vrača v zdravniško delo, obenem pa je tudi kritičen do predsednikaoz. do njegovega načina vodenja stranke, ki je po njegovem mnenju vse manj demokratično.Gantar, sicer več let med vidnimi akterji Desusa, se tudi ne strinja z delom stranke v zadnjem obdobju. Po njegovih navedbah podpredsedniki nimajo jasno definiranih nalog in zato tudi ne pomembnejšega vplivanja na delo stranke. Ostaja pa njen član.Desus, ki ima že nekaj časa precej nizko javnomnenjsko podporo, se bo 17. januarja sestal na izrednem volilnem in programskem kongresu. O kongresu se je sicer govorilo že po državnozborskih volitvah, ko je stranka v primerjavi z mandatom pred tem precej izgubila, Erjavec pa je ponudil svoj odstop. Svet stranke je tedaj njegov odstop zavrnil, po majskihvolitvah v Evropski parlament pa ocenil, da ni razloga, da bi zavlačevali s kongresom. Ostali so namreč pred pragom Evropskega parlamenta.Dolgoletni predsednik stranke in aktualni minister za obrambo Erjavec je napovedal, da bo na kongresu ponovno kandidiral, za zdaj pa še ni znano, ali bo imel kakšnega protikandidata. Gantar je danes zatrdil, da na kongresu nima namena kandidirati za funkcije v stranki.