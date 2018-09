Ni vojne trdi Šarec, teče dialog

LJUBLJANA – Premier Marjan Šarec je ob robu slovesnosti ob mednarodnem dnevu miru povedal, da po pogovorih z Levico ni dobil vtisa, da lahko izgubi njeno podporo. Glede imenovanja Damirja Črnčeca v KPV se ne strinjajo, a Šarec izpostavlja pomen sodelovanja in dialoga v politiki. »Dokler teče dialog, ni vojne in mi si moramo prizadevati za to,« je dejal.



Spomnimo, z Levico vladni peterček še ni podpisal za zdaj parafiranega sporazuma o sodelovanju. Levica želi namreč razčistiti nekatera vsebinska vprašanja, predvsem pa je kritična do imenovanja Črnčeca za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade (KPV), odgovornega za nacionalno varnost.



Šarec priznava, da imajo določena različna stališča, a vztraja: »Kadrovska politika v KPV je v pristojnosti predsednika vlade. Moram imeti to suverenost, da imenujem tja ljudi, za katere mislim, da bodo opravili svoje delo. Levica ima drugačne poglede na to kot jaz. A če hočemo dobro Sloveniji, moramo na tak ali drugačen način sodelovati,« je prepričan.



Na vprašanje, ali lahko pride do tega, da izgubi podporo Levice, je odgovoril, da po petkovem pogovoru ni dobil tega vtisa. Spomnil je, da Levica že tako ni v koaliciji, povedala je, katerih projektov ne podpira in katere bo podpirala. »Verjamem, da bomo - če smo danes obeležili mir -, tudi tam našli mir, ki bo sprejemljiv in bo dober za Slovenijo,« je dejal. Zagotovo pa je po njegovih ocenah v politiki prva naloga, kot je včeraj povedal tudi predsednik republike Borut Pahor na sprejemu vladne ekipe, dialog.



Levica in največja vladna stranka LMŠ bosta pogovore nadaljevali prihodnji teden.