Ni še konec poletja. Morje je nadvse toplo

Naslednji teden suho obdobje

LJUBLJANA – Kopalne sezone še ni konec. Pri agenciji za okolje (Arso) so danes poskrbeli za prijetno presenečenje, ko so navedli temperaturo slovenskega morja. »Morje ima prijetnih 25 °C. Glede na vremenske napovedi v septembru bo morje s pričakovanimi temperaturami nad 20 °C vsaj do konca kopalne sezone 15. septembra ugodno za kopalce,« so zapisali.Sicer pa je bila povprečna temperatura morja v avgustu 25,5 stopinje Celzija, kar je za eno stopinjo več od dolgoletnega povprečja. Najvišjo temperaturo so zabeležili okoli 10. avgusta, ko se je morje segrelo na 29 stopinj.Tudi temperature zraka se bodo dvignile. V petek in soboto bo verjetnost krajevnih padavin nekoliko povečana, nato pa sledi večdnevno suho obdobje