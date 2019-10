Nezaslišano: 30 tisočakov za Gala (5) predsednica društva ukradla

Društvo Maus zbira denar za Galovo operacijo. FOTO: posnetek zaslona



MARIBOR – V Sloveniji veliko otrok potrebuje denar, bi lahko prišli do ustreznega zdravljenja, ker ZZZS mnogo tega ne krije v obveznem zavarovanju in tudi ne v dodatnem. Eden takih je Gal (5). »Gal iz Dupleka se je rodil s prirojeno napako rok, denar za njegovo operacijo v ZDA pa zbira društvo Maus. Društvo donacije za Gala zbira na svojem transakcijskem računu IBAN SI56 6100 0000 7087 846, Delavska hranilnica, d.d., Ljubljana (s pripisom za Gala) ali pa s sporočilom Gal1 in GAL5 na številko 1919,« smo pisali nedavno.Po poročanju 24ur.com se je izkazalo, da je društvo Maus ukradlo nekaj zbranega denarja za Gala. Predsednica društvaje priznala, da je vzela 30 tisočak, ker je morala rešiti svoj stanovanjski problem … Kot je dodala denarja ni ukradla, marveč si ga je izposodila. To je priznala Galovi mami, potem ko se je tej zdelo nekaj sumljivega.Ko je to izvedela, so sodelovanje z društvom prekinili. Denar, ki je trenutno na računu, bo Švikartova nakazala na osebni račun Galove mame, danes pa bodo ustavili tudi vse telefonske linije, prek katerih se je zbiralo za Gala. Če bo na račun društva pritekel še kakšen evro, pa ga bodo, tako obljublja Švikartova, prenakazali Galovi družini, še poroča 24ur.com.