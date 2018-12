Nevarne petarde kar po pošti

LJUBLJANA – Smo v tistem času leta, ko prodaja pirotehničnih izdelkov – eksplodira. A če smo natančni, se izdelki, katerih glavni učinek je pok, na primer petarde, še ne smejo prodajati. Po zakonu so lahko na voljo šele od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do 2. januarja. Izdelki, katerih glavni učinek je svetlobni efekt, denimo ognjemetne baterije in rakete, pa se lahko prodajajo vse leto. In tudi uporabljajo, a le do 22. ure. Slovenski trgovci se tega precej dobro zavedajo in se pravil tudi držijo. Tudi glede starosti kupcev. Mlajši od 14 let ne morejo kupiti izdelkov iz kategorije F1 (denimo kresničke, pirotehnične ...