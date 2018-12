Neuradno se zavarovalnica umika iz Slovenije, kaj bo s komitenti?

LJUBLJANA – Iz dobro obveščenih virov smo izvedeli, da naj bi avstrijska zavarovalnica Ergo prekinila svoje poslovanje v Sloveniji, zaposleni naj bi tako že večinoma izpraznili svoje pisarne. Informacijo smo preverili tudi v podjetju, kjer pa niso želeli natančno pojasniti, kaj se dogaja. Vprašali smo, ali držijo navedbe, da se umikajo iz Slovenije in kaj se bo v tem primeru zgodilo s slovenskimi komitenti.



»Zavarovalnica Ergo deluje v Sloveniji kot podružnica avstrijske zavarovalnice Ergo Versicherung AG in bo tudi v prihodnje spoštovala oz. izpolnjevala vse obveznosti in zakonske zahteve ter zagotavljala kvalitetne storitve, kot jih predvidevajo normalni standardi poslovanja,« je dejal Uroš Kreuzer, vodja službe za bančno poslovanje, trženje in odnose z javnostjo. Na naša ponovna vprašanja, ali drži informacija, da so v Sloveniji že izpraznili prostore in ali bodo njihovi zaposleni obveznosti do strank odslej izpolnjevali iz Avstrije ter koliko zaposlenih, če sploh kdo, ostaja na sedežu v Sloveniji, ni želel odgovoriti. Dejal je, da govoric ne bo komentiral.



Kreuzer nas je nato še poklical in zagotovil, da bo za Slovence, ki imajo pri njih urejeno zavarovanje, še naprej ustrezno poskrbljeno. Prav tako miri, da so zaposleni njihovim strankam še vedno na voljo in da bodo komitentom še naprej zagotavljali ustrezne storive. Kaj natančno se dogaja z zavarovalnico, bo torej pokazal čas.