Množično trčenje na avtocesti, nastala 15-kilometrska kolona (FOTO)

Udeležena so bila štiri vozila. FOTO: Bralec Alen

Zastoj je dolg že več kot 10 kilometrov. FOTO: Alen, bralec poročevalec

Zastoj sega vse do Vrhnike. FOTO: Promet.si

Na primorski avtocesti se je pred priključkom Brezovica proti Ljubljani zgodila prometna nesreča, poroča prometnoinformacijski center. Tam je zaprt prehitevalni pas. Nastaja kolona, ki je dolga že 15 kilometrov. V zastoju je obtičal tudi bralec, ki pravi, da gre verjetno za hujšo nesrečo, saj so šla mimo njega tri reševalna vozila. Kot so nam pojasnili pri PU Ljubljana, so bila v nesreči udeležena štiri vozila. Podatkov o poškodovanih še nimajo.Potovalni čas se podaljša za približno eno uro. Obvoz je možen po regionalni cesti Logatec–Vrhnika–Brezovica, kjer že nastajajo zastoji.Počilo pa je tudi pred Vrhniko. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani na odstavnem pasu. Nastaja daljši zastoj od Logatca proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 20 minut.Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem.