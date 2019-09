Nesreča vojaškega letala v Portorožu

Dveletna Sofija ne sme v vrtec, ker naj bi bil njen obraz strašljiv

Starši dveletne Sofije Zaharove so v šoku, potem ko so dobili obvestilo iz vrtca, da njihove hčerko niso sprejeli zaradi videza. »Povedali so nam, naj gre Sofija najprej na operacijo, šele nato se bo lahko vpisala v vrtec,« trdi njena mati Svetlana. Sofija ima deformacijo lobanje, zaradi česar ima čelo nekoliko širše, deformirane pa ima tudi ude, saj so prsti na rokah in nogah