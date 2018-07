Nespametne objave na facebooku vas lahko stanejo premoženje

Policija svetuje previdnost

Priporočila policije

– Zaklenite vrata in zaprite okna.

– Pred tem ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike, predvsem na aparatih.

– Vklopite alarmno napravo.

– Ključev ne puščajte na »skritih mestih«, kot so nabiralniki, predpražniki, lončki za rože ...

– Povejte sosedom, kako ste dosegljivi.

V času poletnih dopustov veliko uporabnikov družabnih omrežij veselo objavlja svoje fotografije z dopusta, s tem pa nepridipravom sporočajo, da so njihovi domovi prazni. Kljub veselju, ki ga občutite ob odhodu na dopust, je bolje, da te informacije zadržite zase. V nasprotnem primeru bi vas lahko objava na facebooku, instagramu ali twitterju drago stala.Vlomilci prežijo na informacije, kdaj so objekti prazni, in še nikoli ni bil dostop do teh tako enostaven kot v današnjih časih, ko uporabniki sami delimo urnike praznih stanovanj na svojih profilih.Na svoji spletni strani policija opozarja na porast števila vlomov v času dopustov, zato podaja nekaj priporočil, kako se zaščititi pred morebitnimi nevšečnostmi. Med drugim poskrbite tudi za to, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma (naj vam prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje rolete, vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, odpovejte dostavo časopisov). Predvsem pa sami lahko poskrbite, da bo prihod z dopusta prijeten in da vas ne bo skrbelo, kaj se dogaja, medtem ko ste odsotni.