Neizmerno veselje za več kot 250.000 Slovencev

LJUBLJANA – Za slovenske šolarje so se začele novoletne počitnice. V petek so še zadnjič v tem letu sedli v šolske klopi. Na počitnicah bodo kar 10 dni. K pouku se bodo znova vrnili v četrtek, 3. januarja.



Šole so v petek s proslavo obeležile dan samostojnosti in enotnosti, ki ga kot državni praznik praznujemo 26. decembra. Veliko lepih želja v prihajajočih praznikih in uspeha v prihodnjem letu je učencem, dijakom in drugim v izobraževanju zaželel tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. Pri tem jih je povabil k sodelovanju, ker si želi, da bi bil dialog med ministrstvom, starši, šolami in ravnatelji plodovit, predvsem pa v znamenju kakovostnejšega in prijaznejšega izobraževanja. Kam med počitnicami Med počitnicami so mladim na voljo številni dogodki po vsej Sloveniji. V Ljubljani v zavodu Mladi zmaji se bodo lahko udeležili zanimivih delavnic in družili v dnevnih centrih. Okusili se bodo lahko v 'knedlovi kuharski čarovniji', se sproščali na fitnesu ter pobegnili v božično sobo za pobeg (escape room) za Bežigradom. Od starega leta pa se bodo poslovili 28. decembra na 'prednovoletnem žuru' v četrtnem centru Bežigrad.



Zveza prijateljev mladine Maribor od 24. do 31. decembra organizira likovne, glasbene, literarne in druge delavnice, ki potekajo v domu ustvarjalnosti mladih. Delavnice so brezplačne, potrebna pa je predhodna prijava. V petek, 28. decembra, organizira tudi obisk Vilinskega mesta v središču Maribora, kjer že ves december potekajo različne aktivnosti, predstave in koncerti. Ves prihodnji teden so v večjih mestih pripravili številne praznične prireditve in obiske dedka Mraza. Čakajo jih še zimske in prvomajske Sicer pa bo za okoli 257.000 šolarjev 10 dni počitnic tudi priložnost za preživetje več časa v družinskem krogu. Šolarji so si letos sicer prvi oddih privoščili že konec oktobra v času tako imenovanih krompirjevih počitnic. Pred koncem šolskega leta pa jih čakajo še enotedenske zimske počitnice, ki bodo tudi letos v dveh delih v drugi polovici februarja, in prvomajske počitnice.