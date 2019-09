Neetično? Zdravnica dala bolniško mami in jo poslala na morje, da pazi otroke

LJUBLJANA – Zgodba, ki se je ponovila že trikrat, ne more mimo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Ta je zaradi primera zdravnice pozvala ministrstvo, da ukrepa.

V apartmaju javnega zavoda zdravničina mati na bolniški s tremi otroki

Gre namreč za to, da je zdravnica v javnem zavodu (hči) odobrila bolniško odsotnost svojemu družinskemu članu (svoji materi) in v času te odsotnosti tudi odhod v tujino. Družinski član (mati) je nato v času bolniške odsotnosti z dela izvajal varovanje treh nešoloobveznih otrok (otroci njene hčerke) na otoku v apartmaju v lasti delodajalca, javnega zavoda.



Komisija je obravnavala primer iz leta 2018, hkrati pa je bila obveščena, da je uslužbenka javnega zavoda podobno ravnala (torej združevala bolniško odsotnost in uporabo letnega dopusta) tudi letos in leta 2017, torej že tri leta zapored. Komisija pri obravnavanem dejanju ni zaznala kršitev določil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), je pa na osnovi proučitve okoliščin, ki se nanašajo na privilegije zdravnikov, ugotovila, da se ti pri pristojnih (zdravniki, Zdravniška zbornica Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije) različno razumejo in/ali izvajajo ter da nekatere pravice zdravnikov nimajo zakonske podlage, zaradi česar lahko te okoliščine privedejo tudi do tveganj za prisotnost koruptivnih ravnanj.

Nevarnost: neupoštevanje zdravniške etike

Komisija je ugotovila, da obstaja verjetnost, da zdravniki ne upoštevajo določb kodeksa zdravniške etike, da obstaja verjetnost, da imajo zdravniki nekatere pravice, ki nimajo zakonske podlage, in da obstaja verjetnost, da si pristojni ne razlagajo pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in/ali zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju tako, kot si jih razlaga ZZZS.



Zato je komisija 6. junija 2019 na ministrstvo za zdravje, ZZZS in ZZS naslovila poziv k ukrepanju po 13. členu ZIntPK. V pozivu je komisija institucije pozvala, naj v roku 30 dni podajo obrazložitev, kako bodo ukrepali v zvezi s kodeksom zdravniške etike, kateri ukrepi se bodo izvršili v povezavi s privilegiji zdravnikov in kako se bo postopalo za zagotovitev poenotenega razumevanja določb zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

MIZ in ZZS nista odgovorila KPK

Komisija je v roku prejela le odgovore ZZZS, ministrstvo za zdravje in ZZS pa komisiji na njen poziv nista odgovorila. Zato je komisija pristojne na navedenih institucijah 16. septembra 2019 znova pozvala, naj z vso resnostjo in odgovornostjo proučijo posredovano dokumentacijo in komisiji posredujejo ustrezne odgovore do 18. oktobra 2019. Komisija pričakuje, da bodo odgovori vsebovali časovnico izvedbe predlaganih ukrepov za zagotovitev obvladovanja korupcijskih tveganj in integriteto delujočega (javnega) zdravstvenega sistema.