Ne za uniforme, da za prepoved mobilcev v šolskih klopeh

Do novega šolskega leta je le še nekaj dni, seznam z zvezki, barvicami, voščenkami in drugimi predlaganimi šolskimi potrebščinami za osnovnošolce se zdi marsikateremu od staršev neskončno dolg, vendar je to druga zgodba.V prihajajočem letu nekatere čakajo dodatne ure učenja tujih jezikov in športne vzgoje ter drugačno preživljanje podaljšanega bivanja. Učitelji se bodo morali navaditi na novo evidentiranje delovnega časa, nekaterim bo primanjkovalo ur. Spremembe razširjenega programa bodo jeseni poskusno začeli izvajati na 155 osnovnih šolah. Po koncu rednega dela obveznega pouka bodo tako izvajali tri različne sklope dejavnosti s področja zdravja in gibanja, kulture in tradicije ter vsebin iz osnovnošolskega dela.Od tega bodo na 20 šolah – mnoge so zaradi slabe priprave projekta zadnji hip odstopile – poskusno uvedli obvezno učenje tujega jezika za prvošolčke in drugega tujega jezika za sedmošolce. V zadnji triadi se bodo šolarji torej učili dva tuja jezika. Mimogrede: večjezičnost naj bi slovenskim učencem izboljšala zaposlitvene možnosti, so ob uvedbi ocenili na ministrstvu za izobraževanje. S tem se bo obremenitev nekaterih otrok povečala za dve uri na teden.Kakor koli, starši, kot kaže naša spletna anketa, so že nakupili vse potrebne šolske potrebščine, večini pa jih niti ni bilo treba. Tokrat pa smo naše bralce vprašali tudi za mnenje, ali bi podprli predlog za uvedbo šolskih uniform. Skoraj 60 odstotkov udeležencev je bilo proti, 36 odstotkov pa bi se s predlogom vsekakor strinjalo. Je pa bilo več kot 80 odstotkov takih, ki bi se strinjali s predlogom, da bi po vzoru Francije tudi pri nas v šolah prepovedali uporabo mobilnih telefonov. Za konec pa še to: do 31. oktobra, ko se začnejo jesenske počitnice, ni več daleč!