Ne migranti, letos pri nas zakon največkrat kršili Hrvati

Slovencem največ kazni v Ljubljani

Policijski nadzor. FOTO: Janoš Zore

Velik porast kršitev pri tujcih

Kazni Hrvatom v Piranskem zalivu

Piranski zaliv. FOTO: Mavric Pivk, Delo

Tujci poravnajo globe?

Policija: »Policisti so pri izvajanju prekrškovnih postopkov samostojni v okviru načela zakonitosti, kar je nujno za delovanje pravne države.« FOTO: Roman Šipić, Delo

Kazen za državljana Slovenije, če pri sebi nima dokumenta



(1) Z globo od 50 do 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki: 1. identifikacijskega dokumenta, na katerem so navedeni točni osebni podatki, na katerem fotografija izkazuje pravo podobo imetnika in ki ni poškodovan oziroma obrabljen, nima pri sebi ali ga noče dati na vpogled uradni osebi, ki je po zakonu za to pooblaščena (prvi odstavek 3. člena); 2. osebne izkaznice v predpisanem roku ne izroči v uničenje organu, pristojnemu za izdajo (četrti odstavek 11. člena).



(2) Z globo od 125 do 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki: 1. že ima veljavno osebno izkaznico, pa si pridobi drugo (tretji odstavek 2. člena); 2. pogrešitve osebne izkaznice ne naznani pristojnemu organu v določenem roku in na predpisan način (prvi, tretji in četrti odstavek 15. člena).

LJUBLJANA – Zgodba s kubanskimi plesalci se je na koncu srečno razpletla, a grenak priokus je ostal. Kubanci so Slovenijo zapustili »le« z opominom za prekršek, ostali pa bomo s svojimi zakoni in policisti morali sobivati še naprej, zato se moramo svojih pravic in odgovornosti tudi zavedati.Zakon je jasen: vsak polnoletni posameznik mora pri sebi vedno imeti osebni dokument. Zgodi se, da ga pri sebi nimamo, a tudi dosedanja praksa policije ni bila do državljanov tako stroga, da bi te dokumente tudi preverjali. Pri tujcih je seveda drugače. Njih je zaradi jezika in barve kože lažje prepoznati, zato jih je morda lažje tudi legitimirati.Z Generalne policijske uprave (GPU) so nam sporočili, da so v letu 2017 zabeležili 1506 kršitev zakona o osebni izkaznici, ki se nanaša le na slovenske državljane. V prvi polovici letošnjega leta je bilo teh kršitev 798.Daleč največ kršitev so v letu 2017 policisti zabeležili na območju PU Ljubljana (857), saj gre za najgosteje poseljeno območje, od tega so izrekli 423 opozoril (28 odstotkov). V prvem polletju letošnjega leta pa so na območju Ljubljane zabeležili 453 kršitev in izrekli 247 opozoril. Na območju PU Maribor so ugotovili 210 kršitev, v Kranju 117, v Novem mestu pa 107.Za tuje državljane pa nošenje osebnih dokumentov predvideva zakon o tujcih, po katerem sicer policisti največkrat obravnavajo tudi kršitve ob nezakonitih prestopih meje migrantov. V letu 2017 so jih zabeležili 1557, letos pa v samo pol leta še enkrat toliko – 2833. »Povečalo se je število nelegalnih prehodov, zato je večje tudi število kršitev,« so povedali pri GPU.Največ teh primerov je bilo na območjih PU Koper (885) in PU Novo mesto (343). V prvi polovici letošnjega leta je bilo v Kopru kršitev kar 1264, v Novem mestu pa 1177. V te številke so sicer vključeni tako turisti kot tudi osebe, ki nimajo slovenske državljanstva, tuji delavci, študenti, osebe v tranzitu. Na območju Ljubljane so lani obravnavali samo 43 kršitev, letos pa 106.Z generalne policijske postaje so nam posredovali tudi podatke o državljanstvih tujih kršiteljev. Največ (191) jih je bilo leta 2017 iz Afganistana, Albanije (189), Kosova (167), Turčije (114), Pakistana (67), Srbije (62), Sirije (49), BiH (50), Ukrajine (39) in tako dalje.V prvih šestih mesecih letošnjega leta pa je, zanimivo, policija obravnavala največ – kar 204 – kršitev državljanov iz Hrvaške (lani le 29). Lahko to pripisujemo nezakonitim prestopom meje ribičev v Piranskem zalivu? »Povečanje kršiteljev državljanov Hrvaške gre v večji meri na račun obravnave prekrškov na morju, nekaj pa jih tudi nelegalno prestopi kopensko mejo,« so potrdili na policiji.Med državljani tistih držav, ki so v Sloveniji najpogosteje kot turisti, pa je policija zabeležila 25 kršitev Rusov (letos 8), 14 kršitev Italijanov (8), 13 jih je bilo iz ZDA (5), 6 Avstrijcev (2) ...Podatkov o tem, koliko je bilo izrečenih opozoril po posameznih državljanstvih, policija nima.Če oseba globe ne poravna, se kršitelju s sklepom začasno (največ za šest mesecev) odvzame potna listina, dokler globe ne plača. Po tem času se lahko izrečeni ukrep podaljša še za šest mesecev, nam je pojasnil tiskovni predstavnik za področje kriminaliteteKoliko glob je bilo doslej poravnanih, ne vemo, predvidevamo pa lahko, da migranti svoje globe ne poravnajo. Zakon o tujcih za osebo, ki ne poseduje veljavne potne listine oziroma dokumenta za vstop v Slovenijo, določa globo v višini od 500 do 1200 evrov. Taka je tudi cena za prekršek za tujce, ki prihajajo iz evropskih držav.