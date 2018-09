Ne bo mu hudega: z ministrskega stolčka na direktorskega

LJUBLJANA – V vladije bilminister za javno upravo in hkrati tudi podpredsednik vlade. Kot vidni član SMC je v stranki užival precejšnji ugled, kot kaže, pa so ga kot primernega za novo delovno mesto ocenili tudi v podjetju BTC. Koprivnikarja se je sprva omenjalo kot enega od morebitnih novih državnih sekretarjev vvladi, a se bo njegova kariera nadaljevala v gospodarstvu.Koprivnikar namreč odhaja v družbo BTC kot izvršni direktor za poslovno transformacijo. »Že v času, ko mi je bilo zaupano vodenje ministrstva za javno upravo in usklajevanje razvoja digitalnih tehnologij, sem se srečal tudi z družbo BTC, ki je skupaj s številnimi drugimi slovenskimi podjetji aktivno prispevala k uresničevanju koncepta Slovenija, zelena referenčna država v digitalni Evropi. /.../ Vesel sem, da bom lahko del te enkratne razvojne zgodbe, ki s pametnim digitalnim mestom v mestu postaja integrator organizacij, storitev in tehnologij,« so sporočili iz družbe BTC.Nekdanji minister je bil med drugim tudi pobudnik, ki je z globalno taksi službo Uber podpisal pismo o nameri, ki naj bi vodila do tega, da bi storitev Uber vpeljali tudi v Sloveniji.