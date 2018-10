Naši zdravniki žalili slavnega kirurga

Kaj poželenje ločuje od ljubezni?

Zgolj tešenje telesnih potreb ali ljubezen? Čisto poželenje ali ščemenje v trebuhu? Seks je lahko takšen in drugačen, tu pa je nekaj najočitnejših razlik med seksom iz ljubezni in zgolj seksom. Po seksu z nekom, do katerega ne gojite globljih čustev, lahko preprosto vstanete in odidete. Ali to stori on. Nežnosti in crkljanje po spolnem odnosu se dogajajo le, če gre za