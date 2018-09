Naša bivša ministra zadržali proti njuni volji

Tiha stavka Adrie?

Ujetnik pokvarjenega letala tudi Zalar

BRNIK – Sinoči so na ljubljanskem letališču Brnik Fraport Slovenija vladale izredne razmere. Zaradi okvare treh letal naj bi bili odpovedani leti.Kot naključni 'poročevalec' z letališča se je oglasil nekdanji obrambni minister. Najprej je ob 20. uri objavil, da je Adria odpovedala let Skopje–Ljubljana in da so potnike, med katerimi je bil tudi sam, preusmerili na let Skopje–Varšava–Ljubljana. Za nameček pa: »Zdaj v Varšavi pravijo, da letalo za Varšavo iz Ljubljane sploh še ni poletelo in ne vedo, ali bo. Če pa bo, bo najmanj tri zamude pri odletu iz Varšave.«Po besedah Jakiča so bili odpovedani tudi leti iz Skopja, Prištine in Hamburga v Ljubljano in obratno. »Ali imajo morda tiho stavko?« se je jezno vprašal Jakič.Ujetim potnikom na letališču niso ničesar odgovorili in po treh urah čakanja je Jakič zapisal: »Škoda, da je @adria_airways v današnjem svetu razvite tehnologije tako neodzivna in polnemu letalu čakajočih potnic in potnikov v Varšavi ne odgovori, zakaj še vedno čakamo na letalo ...«Kot kaže, pa se je na letališču Brnik začelo zapletati že pozno popoldne. Takrat je namreč nekdanji ministertvitnil, da na letališču vlada kaos. »Po uri čakanja na varnostni pregled so potniki natlačeni v čakalnici, ker so se istočasno pokvarila tri letala. Nobenih obvestil ne dobimo o realnem času odhoda. Osebje pravi, da se to dogaja dnevno.«Kaj točno se je dogajalo, bomo v nadaljevanju dneva pojasnili, a sodeč po izjavah potnikov, ni bilo niti najmanj prijetno. Na odgovore Adrie Airways še čakamo.