Naš skrivnostni stražar

V Piranu je najbolj znano t. i. tretje piransko mestno obzidje, ki veličastno bdi nad mestom na vzhodnem griču in se nato spušča južno proti mandraču. Je eden najpomembnejših delov piranske vedute. Skrbno je vzdrževano in ohranjeno ter priljubljena točka turistov. Z njim so meščani poskrbeli za obrambo pred nevarnostjo vojske osmanskega imperija. Ta je prvič vpadla na ozemlje današnje Slovenije davnega leta 1408, ko so v Beli krajini izropali Metliko. Njihovi plenilski pohodi v habsburške dežele, tja proti Dunaju, so nato trajali kar kakih 200 let. Zemljevid ...