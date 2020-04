Narcise pod gradom samevajo (FOTO)

Na pobočju srednjeveškega gradu pri Negovi se je ohranilo najstarejše rastišče travniških narcis na tem koncu Slovenskih goric. Ni uradnih podatkov, kdo in kdaj jih je tam nasadil, zanesljivo pa je rastišče, po trditvah najstarejših prebivalcev Negove, staro več kot 100 let. Iz negovskega grajskega rastišča je nastalo v okolici še več zelo velikih in lepih. Eno najstarejših je pri družini Žižek v bližnjih Lokavcih, kjer so narcise v preteklosti nabirali za rezano cvetje in ga prodajali v Gosposki ulici v središču Maribora. Čudoviti sta rastišči na domačiji Perko-Mulčevih v Lokavcih in pri Bratuševih v Gornjih ...