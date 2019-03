Napovedan sneg do nižin

LJUBLJANA – V zadnjih tednih nas je spomladansko vreme prav lepo razvajalo, zato smo nekako že lahko pričakovali poslabšanje in padavine. Zaradi opozoril o veliki požarni ogroženosti na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji bo nekaj padavin zelo dobrodošlih.



Kot so nam povedali pri Agenciji RS za okolje (Arso), bo jutri najtoplejši dan, segrelo se bo čez 20 stopinj, predvsem na vzhodu in jugu, v Beli Krajini. Za vikend pa prihajajo nekoliko nižje temperature, ampak najvišje dnevne temperature bodo še vedno okoli 13 stopinj.

V noči na ponedeljek sneženje do nižin

V začetku naslednjega tedna se bo še ohladilo, pričakujemo tudi padavine. Meja sneženja se bo spustila do nižin. Ni pa pričakovati, da bo sneg, kjer bo zapadel, ohranil prav dolgo, čeprav bo naslednji teden zagotovo hladnejši kot ta. Višje lege bo zagotovo pobelilo, zato bo vikend zelo primeren za smuko.



V prihodnjem tednu bo zelo razgibano vreme. Bolj oblačno bo, ampak ne vse dni. Povečana bo tudi možnost za pozebo. »Vsaka ohladitev, ki bi malo zavrla vegetacijo, bi bila dobrodošla, da bi zakasnila faze razvoja rastlin, saj bi se s tem zmanjšala možnost za kakšno pozebo,« še dodajajo pri Arsu.