Napovedali so tridnevno stavko

LJUBLJANA – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je za 4., 5. in 6. december napovedal tri stavkovne dni, če do takrat z vlado ne bodo dosegli dogovora o stavkovnih zahtevah. V sindikatu pričakujejo, da bodo pogajanja nadaljevali na točki, kjer so jih končali s prejšnjo vlado. Na manj pa ne nameravajo pristati.



Po današnji seji glavnega stavkovnega odbora je njegova predsednica Jelka Velički spomnila, da so boj za izboljšanje plač učiteljic in učiteljev ter drugih delavcev v vzgoji in izobraževanju začeli pred letom dni. Kot je poudarila, se njihovo nezadovoljstvo krepi in nimajo več potrpljenja.



Učitelji, ki bodo v petek obeležili svoj dan, po njenih besedah nimajo razloga za zadovoljstvo, saj se morajo še vedno boriti, da bo njihov poklic vrednoten tako, kot so drugi poklici s primerljivo izobrazbo. Glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj pa je dodal, da se je vrednotenje njihovega dela v odnosu do drugih dejavnosti še poslabšalo.



Tako je danes glavni stavkovni odbor sindikata sprejel več sklepov. Vztrajajo, da se pogajanja z vlado nadaljujejo od točke, na kateri so bila prekinjena z odstopom prejšnjega premierja Mira Cerarja. Sviz se pod ravnijo usklajenih zvišanj in drugih usklajenih zahtev ni pripravljen pogajati, je poudarila Veličkijeva.



Pojasnila je tudi, da se strinjajo z oceno ministra za javno upravo Rudija Medveda, da bi lahko pogajanja o stavkovnih zahtevah hitro zaključili, pri čemer za Sviz po njenih besedah napoved hitrega zaključka pomeni, da je pogajanja možno končati najpozneje do konca novembra.



Če bodo pred 4. decembrom parafirali sporazum o stavkovnih zahtevah, bodo stavko preložili in po podpisu ustreznih sprememb kolektivnih pogodb tudi odpovedali, sicer za 4., 5. in 6. december napovedujejo nadaljevanje stavke, stavkovne dneve pa bodo nato ponavljali vse do izpolnitve zahtev, je napovedala. Priprave na decembrsko nadaljevanje stavke bodo začeli takoj.



Kot je spomnil Štrukelj, so se tik pred prekinitvijo pogajanj uskladili o dvigu plač za dva plačna razreda za vse strokovne delavce: vzgojitelje, učitelje, svetovalce, knjižničarje. Razredniki pa bi bili za čas opravljanja te funkcije uvrščeni še en plačni razred višje. Za en plačni razred bi podaljšali tudi možnost kariernega napredovanja. Ob tem pa je sindikat za tiste z minimalno plačo ali pod njo zahtevali regres v višini 1050 evrov bruto, je pojasnil Štrukelj.



Dodal je, da sta ostali odprti vprašanji vrednotenja dela strokovnih sodelavcev na univerzah, ki imajo sedmo stopnjo izobrazbe, za katere so zahtevali dvig plač za tri plačne razrede, a je vlada pristala le na dva. Prav tako so ostali datumi uveljavitve, kjer po Štrukljevih besedah ni bilo soglasja pri tistih, ki bi napredovali za tri plačne razrede.



Štrukelj je poudaril, da ne zahtevajo ničesar posebnega, nikakršnega privilegija, ne bodo pa pristali na to, da se njihovo delo razvrednoti. Dokler dogovora ne sklenejo, pa vlada ne bo imela miru v šolskih klopeh, v vrtcih, na univerzah, je napovedal.



Glavni stavkovni odbor sindikata je sicer danes še sklenil, da bo Sviz na pogajanjih zahteval, da se tudi v kulturi in sociali karierni razpon strokovnih delavcev in delavk na delovnih mestih, ki so primerljiva z delovnim mestom učitelja, poveča za en plačni razred. Enako pa bodo na skupnih pogajanjih zagovarjali dodatno zvišanje plač zaposlenih do 26. plačnega razreda za en plačni razred.