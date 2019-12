Napoved zaposlovanja najšibkejša v zadnjih treh letih

Kje bo zaposlovanje najmočnejše in kje najšibkejše? FOTO: Manpowergroup

Raziskava napovedi zaposlovanja ManpowerGroup, ki je v anketo vključila 620 delodajalcev, razkriva, da slovenski delodajalci v prvih treh mesecih leta 2020 ne bodo množično zaposlovali. Napoved zaposlovanja znaša sedem odstotkov in je najšibkejša v zadnjih treh letih. Napovedujejo, da bodo zaposlitvene možnosti manjše kot lani v vseh slovenskih regijah. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem so zaposlitvene možnosti upadle za osem odstotnih točk, v primerjavi z istim obdobjem lani pa kar za 13 odstotnih točk.Kljub vsemu pa delodajalci v vseh desetih panogah, ki so bile zajete v raziskavo, napovedujejo rast zaposlovanja. Najbolj optimistični so v gradbeništvu, kjer naj bi se zaposljivost povečala za 17 odstotkov.Delodajalci v panogah proizvodnje ter transporta, logistike in komunikacije pričakujejo najšibkejši zaposlitveni utrip v obdobju zadnjih šestih let. Najšibkejše možnosti v obdobju zadnjih štirih let pa napovedujejo v finančnih in poslovnih storitvah, zavarovalništvu in nepremičninah ter trgovini na debelo in drobno. Vse to je v skladu z napovedano počasnejšo gospodarsko rastjo v prihodnjem letu.