Napad na LGBT društvo?

LJUBLJANA – V okno Društva DIH - Enakopravni pod mavrico je v torek okoli 18. ure neznanec vrgel kamen. Priletel je v prostore društva, v katerem sta bili dve osebi, ki pa v incidentu nista bili poškodovani, so danes sporočili iz društva. Domnevajo, da je bil dogodek, ki so ga prijavili policiji, nameren in vnaprej načrtovan napad na LGBTIQA+ organizacijo.



V društvu sklepajo, da je bil napad nameren in načrtovan, ker je neznanec kamen vrgel v okno, na katerem je velika mavrična panelna zavesa, simbol LGBTIQA+ skupnosti. Kot so še navedli, v bližini njihovih prostorov na Slomškovi ulici v Ljubljani ni tako velikih kamnov, drugi poslovni prostori v okolici pa po njihovih opažanjih niso bili tarča poškodb ali napadov.



»Napad je bil očitno usmerjen proti Društvu DIH - Enakopravni pod mavrico kot enemu izmed predstavnikov LGBTIQA+ skupnosti,« so prepričani. »Pristojne organe pozivamo, da pri obravnavi dejanja upoštevajo vse naštete okoliščine in primer vzamejo resno,« so še o dogodku, ki ga ostro obsojajo, zapisali v izjavi za javnost.



Društvo je lani praznovalo 15-letnico delovanja, usmerjenega k podpori in vključevanju lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih, interspolnih, kvir, aseksualnih ter drugih oseb (LGBTIQA+), ki so sicer pogosto diskriminirane na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete.



»Pri Društvu DIH tako kot pri drugih LGBTIQA+ organizacijah in organizacijah s področja človekovih pravic že vrsto let opozarjamo, da zavajajoče informacije in razpihovanje sovraštva spodbuja nestrpnost, ki se lahko manifestira tudi v fizičnih oblikah, kot je bil včerajšnji napad, so še zapisali v društvu, kjer podpornike v četrtek med 15. in 17. uro vabijo v svoje prostore in tako izrazijo solidarnost.