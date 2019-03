Največji zaslužkar med zdravniki prejel več kot 17 tisočakov

Najvišja izplačila v javnem sektorju. FOTO: Zaslonski posnetek

LJUBLJANA – Zdravniški sindikat Fides se je sestal na letni konferenci. Sklenili so, da bodo zdravniki na vseh ravneh delali toliko, kot določajo standardi in normativi. Prav tako so ugotovili, da uresničitev zavez iz obeh sporazumov z vlado ni možna znotraj obstoječega enotnega plačnega sistema javnega sektorja. Zato zahtevajo izstop zdravnikov iz tega sistema.Preberite še:Ena izmed zahtev zdravnikov lani, ko so dosegli dogovor z vlado, ki je preprečil njihovo stavko, je bila odprava 57. plačnega razreda kot plačnega stropa za zdravnike.Pogled na lestvico 50 najvišjih izplačil v javnem sektorju (zadnji podatek je za oktober lani) kaže, da je med prejemniki večina iz zdravstva. Na prvem mestu je višji zdravnik specialist iz UKC Ljubljana, ki mu je bilo izplačanih 16.480 evrov. Zdravniki, vsi zaposleni v UKC Ljubljana ali pa v UKC Maribor, nekateri pa še na medicinski fakulteti, se nato zvrstijo vse do 14. mesta, na katerem je z 12.350 evri ravnatelj Drame.nato sledijo sami zdravniki, le na 27. mestu je srednja medicinska sestra v urgentni dejavnosti ZD Trbovlje (11.021 evra), na 48. mestu pa vodja v UKC Ljubljana (10.109 evrov).Najvišji izplačani znesek (podatki so do oktobra) lani je bil izplačan februarja, ko sta dva zdravnika, oba specialista iz Splošne bolnišnice Jesenice, prejela več ko 17 tisočakov – eden 17.566 evrov, eden pa 17.126 evrov.