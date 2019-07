Najprej vročina, nato še hujša nadloga

Najhuje v sredo in četrtek

Nevihten konec tedna

LJUBLJANA – Meteorološko poletje se je prevesilo v drugo polovico. V tem tednu bo del Evrope zajel nov vročinski val. Proti zahodni Evropi začenja iznad severne Afrike pritekati zelo topel zrak, ki bo postopoma preplavil tudi del srednje Evrope.Najbolj vroče bo že od danes naprej v Franciji in Španiji, kjer naj bi vročina trajala do vključno četrtka. Temperatura se bo ponekod dvignila tudi nad 40 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). V vzhodni Evropi pa bo vreme krojilo obsežno višinsko jedro hladnega zraka in tako bo daleč proti jugu, vse do severne Grčije, pritekal za ta čas razmeroma hladen zrak.Slovenija bo nekje vmes. Danes bodo najvišje dnevne temperature čez 30 stopinj, v hribih je še možna kakšna nevihta. V prihodnjih dneh pa se bo vročina stopnjevala. Najbolj vroče bo predvidoma v sredo in četrtek, ko bodo po nižinah osrednje in zahodne Slovenije najvišje dnevne temperature okoli 35 stopinj, tudi noči ne bodo tako sveže kot so bile zadnje dni.Zelo vroče bo tudi na Gorenjskem, medtem ko v vzhodni Sloveniji izrazite vročine ne napovedujejo, najvišje dnevne temperature bodo 32 ali 33 stopinj.Vročina bo za malenkost popustila predvidoma že v petek, bo pa verjetno nekoliko soparnejše. Konec tedna naj bi bilo ozračje nestabilno, nastajale bodo nevihte. Vročina naj bi se vrnila že v začetku novega tedna.