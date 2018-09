Najboljše žgance skuhali ljubitelji starih biciklov

V kuhanju tradicionalne prekmurske jedi se je pomerilo 17 ekip. FOTO: OSTE BAKAL

Dödoli so pristna prekmurska jed iz kuhanega krompirja in pšenične moke z različnimi zabelami.

Priznanja so dobile tri najboljše ekipe, praznih rok pa niso ostali niti preostali tekmovalci. FOTO: JOŽE ŽERDIN

15. so organizirali Dödolijado.

PUCONCI – Kulturno-turistično društvo (KTD) Puconci je na igriščih ob puconski osnovni šoli pripravilo 15. Dödolijado in 20. Zlato kijanco. Ob zanimivem kulinaričnem tekmovanju v pripravi priljubljene prekmurske jedi dödolov je potekala tudi kulinarična razstava domačih jedi in marsikomu so se pocedile sline ob vseh dobrotah. Pod žgočim soncem in ob odprtem ognju se je zbralo 17 ekip, na razstavi za zlato kijanco pa so domače gospodinje razstavile dobrote, ki predstavljajo tradicionalno domačo kulinariko. Seveda ni manjkalo pridelkov s kmetij in vrtov, ki so jih razstavili v okviru Puconske tržnice, ter medu, medenjakov, ročnih del, izdelkov domače in umetne obrti.Kuharice in kuharji amaterji so dödole pripravljali v kotličkih, ki jih je zagotovil organizator, njihove jedi pa je nato ocenila strokovna komisija, predsednikter članiin. Imeli so kar težavno delo, saj je večina ekip pripravila odlično jed, ki jo je množica obiskovalcev hitro pospravila. Pojedli so tudi več deset litrov dödolov, ki so jih v velikem kotlu pripravili organizatorji. Dödoli so sicer pristna prekmurska jed iz kuhanega krompirja in pšenične moke z različnimi zabelami oziroma polivkami; ponekod jih imenujejo oženjeni žganci, bela polenta ali beli krompirjevi žganci. Kot je poudarila predstavnica KTD Puconcije osnovni namen prireditve ohranjanje pristnih domačih jedi, značilnih za območje Prekmurja.Bronasto kijanco je osvojila domačinka iz Puconcev, srebro prav tako Pucončanka, zlato pa Društvo kmečkih žena Klas Bodonci. Pri pripravi dödolov je bronasto priznanje pripadlo ekipi Društvo za kulturo, šport in turizem Žlak iz Sebeborcev, srebrne dödole sta skuhali Pucončanki Sonja & Sonja, zlato nagrado pa si je prikuhalo Društvo starodobnikov – ljubiteljev starih koles Dimek iz Beltincev.